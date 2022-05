Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 28 e domenica 29 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 12.55 di venerdì 27 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un vortice depressionario, con centro d'azione sul Canale di Sardegna, mantiene condizioni di generale instabilità sulle regioni peninsulari. Domani il minimo progredirà lentamente verso levante e nel contempo un’ampia area depressionaria sull’Europa centrale tenderà ad abbassarsi di latitudine. Domenica la circolazione ciclonica interesserà tutto il Paese", si legga sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 28 maggio "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con nubi in rapido aumento a cui faranno seguito precipitazioni sparse nel pomeriggio che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, anche localmente intense. Fenomeni in generale esaurimento verso sera. Venti: da moderati a forti di Nord-Est, con raffiche di rinforzo durante i temporali. Temperature: in diminuzione".

Domenica 29 maggio "cielo generalmente nuvoloso, tendente a coperto nelle ore centrali della giornata con associate precipitazioni temporalesche, anche localmente intense con possibilità di grandine, nel corso del pomeriggio, in attenuazione verso sera. Venti: da moderati a forti di direzione variabile. Temperature: in diminuzione, anche marcata nei valori massimi".

Sul lungo periodo "Ancora maltempo lunedì, poi progressivo miglioramento con temperature in rapido rialzo".