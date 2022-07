Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni per giovedì 28 e venerdì 29 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.17 di mercoledì 27 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "lieve flessione del campo di alta pressione per infiltrazioni di aria relativamente più fresca in quota che determineranno locali condizioni di instabilità", si legge sul sito.

Giovedì 28 luglio "sereno in mattinata. Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio, quando non si escludono isolati temporali, più probabili sulle zone settentrionali. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in lieve aumento. Punte di 36-37 nei fondivalle".

Venerdì 29 luglio "sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli dai quadranti occidentali con locali rinforzi pomeridiani. Temperature: stazione o in lieve aumento. Punte di 36-38 gradi nei fondivalle".

Allerta caldo a Perugia

Il Comune di Perugia, con una nota, annuncia che "A seguito del bollettino trasmesso oggi, mercoledì 27 luglio, dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute, che prevede anche per giovedì 28 e venerdì 29 luglio la temperatura massima percepita di 35 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiarata estesa anche per giovedì 28 e venerdì 29 luglio la fase relativa al livello 3 – ondata di calore".