Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 28 e il 29 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 28 e il 29 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.41 del 27 gennaio.

Venerdì 28 gennaio "cielo Irregolarmente nuvoloso con qualche addensamento sui settori orientali nel pomeriggio a cui potrebbero essere associate deboli precipitazioni, anche a carattere nevoso oltre 800-1000m. Foschie dense o nebbia a banchi al mattino, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno nord-orientali nel pomeriggio. Temperature: massime in aumento; in sensibile diminuzione nei valori serali, con possibili locali gelate notturne".

Sabato 29 gennaio "Tempo stabile con cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in lieve calo con possibili locali gelate, anche nei fondovalle".