Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 27 e mercoledì 28 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate lunedì 26 settembre alle 11.58.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Persiste sul Mediterraneo un flusso occidentale generato da una profonda saccatura che dal Mar di Norvegia si estende fino alla Penisola Iberica, interessando l'Europa centro-occidentale. Tale configurazione si manterrà sostanzialmente stabile nelle prossime ore. Un cambiamento è atteso nella giornata di domani con lo stabilirsi di correnti settentrionali dal Nord Atlantico", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 27 settembre "Precipitazioni da isolate a sparse che nel pomeriggio potranno assumere carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centrali e meridionali della regione, in esaurimento nottetempo. Venti: da moderati a forti sud-occidentali con raffiche fino a burrasca sui settori orientali. Temperature: in diminuzione, specie nei valori serali".

Mercoledì 28 settembre "Nuvolosità irregolare con qualche isolata precipitazione pomeridiana sui rilievi. Venti: moderati meridionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo "Previsto maltempo con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, anche intenso".