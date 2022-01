Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 27 e il 28 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 27 e il 28 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10 di mercoledì 26 gennaio.

Giovedì 27 gennaio "Nuvolosità compatta la mattino tendente a diminuire nel corso del pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori minimi; stazionarie le massime".

Venerdì 28 gennaio "Generalmente nuvoloso con piogge isolate nel corso della giornata, in esaurimento in serata. Possibili deboli nevicate oltre 700-800m. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: in aumento le massime; in sensibile calo dalla serata".