Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 27 e il 28 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 27 e il 28 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.58 del 26 dicembre.

Lunedì 27 dicembre "cielo molto nuvoloso o coperto. In nottata e al mattino possibilità di locali piogge, più probabili sui rilievi. Peggioramento nel corso pomeriggio con precipitazioni sparse, nevose oltre i 1700-1800 metri di quota. Venti: deboli meridionali con rinforzi sui rilievi. Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento".

Martedì 28 dicembre "cielo parzialmente nuvoloso in mattinata, tendenza ad aumento della nuvolosità di tipo medio-basso nel pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso. Possibile presenza di nebbie in nottata e al primo mattino. Venti: deboli variabili o assenti. Temperature: minime in ulteriore lieve calo, massime stazionarie".