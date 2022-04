Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 27 e il 28 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.27 del 26 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "La pressione atmosferica è in aumento sul Mediterraneo Occidentale: ciò garantirà tempo prevalentemente stabile sulla Penisola per i prossimi giorni", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 27 aprile "Tempo bello e stabile al mattino. Nubi cumuliformi sui settori appenninici in evoluzione nelle ore centrali della giornata con possibilità di qualche breve e isolato rovescio, più probabile in corrispondenza delle vette. Venti: moderati da Nord-Est, con rinforzi fino a forti nel pomeriggio sui settori settentrionali e lungo la dorsale appenninica. Temperature: massime in aumento; minime stazionarie o in lieve calo".

Giovedì 28 aprile "cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti: da moderati a forti da Nord-Est. Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi".

Sul lungo periodo la tendenza è "tempo stabile fino a sabato, in progressivo peggioramento dal pomeriggio di domenica primo maggio".