Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 27 e domenica 28 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.11 del 26 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Lo scenario euro-atlantico vede la corrente a getto polare confinata oltre il 50mo parallelo Nord dall'Anticiclone delle Azzorre in rimonta verso le Isole Britanniche e centrato sull'Atlantico settentrionale, mentre in area mediterranea domina la circolazione è pilotata, ancora, da un nucleo di bassa pressione collocato tra Mar Egeo e Penisola Balcanica che si sta esaurendo molto lentamente e che ha costretto l'alta pressione africana a ritirarsi verso il Sahara occidentale. Tale configurazione espone l'Italia a correnti nord-occidentali sui settori tirrenici e nord-orientali su quelli adriatici. Inoltre, l'indebolimento dell'alta pressione africana aprirà la strada, già nelle prossime ore, ad una discesa di aria più fresca ed instabile dal Mare del Nord che, specie nel fine settimana, darà luogo a maltempo su tutta la Penisola", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 27 agosto "Nuvolosità in rapido aumento con le prime precipitazioni sui settori sud-occidentali già in tarda mattinata. Dalle ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; localmente più intense sui settori meridionali e lungo la dorsale appenninica. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata. Venti: da deboli a moderati meridionali al mattino, tendenti a rinforzare nel pomeriggio. Non si escludono colpi di vento durante i temporali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Domenica 28 agosto "Ancora tempo instabile con rovesci o temporali pomeridiani, localmente intensi sui settori orientali e meridionali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata. Venti: da deboli a moderati di Libeccio (SO) al mattino, tendenti a forti meridionali nel pomeriggio. Non si escludono colpi di vento durante i temporali. Temperature: in calo, anche sensibile nei valori massimi".

Sul lungo periodo "Generale miglioramento, ferma restando una modesta instabilità pomeridiana che potrebbe dar luogo a qualche breve ed isolato rovescio, specie in Appennino".