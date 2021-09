Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per domenica e lunedì

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 26 e il 27 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Domenica 26 settembre "cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Possibili isolati rovesci dalla sera. Venti: deboli da sud (moderati o forti da sud-ovest sui rilievi più alti), in generale rinforzo nella seconda parte della giornata e in rotazione a sud-ovest in serata. Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione".

Lunedì 27 settembre "nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Attenuazione dei fenomeni a partire dalla seconda parte del pomeriggio. Possibili forti temporali. Venti: deboli, prevalentemente meridionali. Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione".