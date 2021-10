Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 26 e il 27 ottobre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 26 e il 27 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.21 di lunedì 25 ottobre.

Martedì 26 ottobre "Precipitazioni isolate nel corso della giornata, in esaurimento dalla sera. Non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio. Venti: moderati nord-orientali. Temperature: minime in aumento; massime in diminuzione".

Mercoledì 27 ottobre "cielo poco nuvoloso per nubi in transito. Venti: sostenuti da Nord-Est. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento".