Umbria, maltempo e temporali: allerta meteo della Protezione Civile

Maltempo e temporali, con le temperature ancora in calo. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 26 e il 27 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per l'intera giornata del 26 novembre per rischio temporali.

Venerdì 26 novembre "Maltempo al mattino con isolati rovesci sui settori meridionali. Generale miglioramento nel pomeriggio. Venti: da moderati a forti meridionali, con ulteriori rinforzi sui crinali appenninici. Temperature: in ulteriore diminuzione".

Sabato 27 novembre "Nuvoloso al mattino. Precipitazioni isolate nel pomeriggio che tenderanno a divenire sparse verso sera interessando tutta la regione. Venti: da moderati a forti sud-occidentali. Temperature: in ulteriore calo".