Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 26 e il 27 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.36 del 24 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "l'alta pressione sull'Italia inizia a cedere sotto la spinta di un vortice depressionario che, seppur in avanzato stato di occlusione, ha ancora sufficiente energia per spostarsi verso Levante. Ciò comporterà un modesto peggioramento nel fine settimana soprattutto sulle regioni del Nord-Ovest e sulle Isole maggiori", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 26 marzo "Progressivo aumento della nuvolosità al mattino, a partire dai settori occidentali e in rapida estensione a tutta la regione, già nel pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni. Venti: inizialmente deboli variabili, diverranno nord-orientali nel pomeriggio, con qualche rinforzo sui settori settentrionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Domenica 27 marzo "cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con scarsa probabilità di precipitazioni sui settori montani nella seconda parte della giornata. Venti: moderati orientali o nord-orientali con locali rinforzi in Appennino e settori settentrionali. Temperature: in lieve aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime".

Sul lungo periodo "deciso peggioramento da metà della prossima settimana".