Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 26 e venerdì 27 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.32 del 25 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Una saccatura atlantica è penetrata sul Mediterraneo Occidentale dove ha sviluppato un vortice depressionario centrato sulle Baleari. Ciò ha dato luogo allo spostamento dell'alta pressione africana verso Est che ora coinvolge l'Europa Orientale e il Mediterraneo Centrale. Per oggi si prevedono forti temporali sulle regioni settentrionali e, nei prossimi giorni, una generale instabilità sullo scenario nazionale con un peggioramento più accentuato nel fine settimana anche sull'Umbria", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 26 maggio "cielo velato al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio per nubi cumuliformi, anche molto sviluppate in corrispondenza dei rilievi. Possibilità di qualche breve e isolato rovescio al primo pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile con possibili rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Venerdì 27 maggio "Nuvolosità irregolare, a tratti compatta, con associati isolati e brevi rovesci o temporali nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati: di direzione variabile al mattino, diverranno nord-orientali nel pomeriggio. Temperature: in lieve calo le massime".

Sul lungo periodo "Spiccata instabilità nel fine settimana con la possibilità di rovesci o temporali, specie domenica".