Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 26 e sabato 27 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 10.39 del 25 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Il vortice depressionario in quota, ormai in avanzata fase di colmamento e che da giorni staziona tra il Mar Egeo e i Balcani, sta guadagnando terreno sul cuneo d'alta pressione africana che si stava consolidando sul Mediterraneo Occidentale. Tale azione, oltre a indebolire il campo barico sulla Penisola sta creando le condizioni favorevoli ad una nuova discesa d'aria fredda dal Nord Atlantico che sta già interessando direttamente le Isole Britanniche ed il Nord della Francia", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 26 agosto "cielo poco nuvoloso al mattino. Nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui settori orientali dove non si esclude qualche breve ed isolato rovescio, in esaurimento prima di sera. Venti: da deboli a moderati settentrionali, tendenti a divenire di direzione variabile in serata. Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime; in aumento le massime, oltre i 30 gradi quasi ovunque".

Sabato 27 agosto "Nuvolosità in rapido aumento già dal mattino. Dalla tarda mattinata attese precipitazioni isolate, a partire dai settori occidentali, che nel corso del pomeriggio diverranno sparse sull'Umbria assumendo, localmente, carattere di isolato rovescio o temporale. Fenomeni tenderanno rapidamente ad esaurirsi in serata. Venti: moderati sud-occidentali, tenderanno a rinforzare nel pomeriggio e calare, nuovamente, in serata. Non si escludono colpi di vento durante i temporali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Domenica 28 agosto "Domenica maltempo, con temporali sparsi nel pomeriggio, in esaurimento dalla serata. Ancora instabilità pomeridiani ad inizio della prossima settimana, con precipitazioni limitate ai settori orientali della regione".