Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 25 e il 26 novembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 25 e il 26 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.09 del 24 novembre. Per la giornata di giovedì la ProCiv ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali.

Giovedì 25 novembre "Maltempo su tutta la regione, con precipitazioni sparse che potranno assumere, nel pomeriggio, carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali e meridionali della regione. Migliora in serata con fenomeni residui sui settori appenninici. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali, con possibili raffiche durante i temporali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi".

Venerdì 26 novembre "Nuvoloso al mattino con qualche sporadica pioggia sui settori occidentali. Nuovo peggioramento nel pomeriggio con precipitazioni sparse, che potranno assumere carattere di breve ed isolato rovescio o temporale. Venti: moderati meridionali, con locali rinforzi sui settori meridionali e lungo la catena appenninica. Temperature: senza variazioni di rilievo".