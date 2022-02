Meteo, torna la neve in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 25 e il 26 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.43 di giovedì 24 febbraio.

Venerdì 25 febbraio "cielo Irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto già dal primo pomeriggio. Isolate piogge nel pomeriggio che tenderanno ad aumentare d'intensità in serata, assumendo anche carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. Possibili nevicate fino a quote collinari in appennino, con accumuli significativi soprattutto lungo i crinali di confine nel corso della notte successiva. Venti: deboli meridionali; diverranno forti di Nord-Est in serata e nel corso della notte con possibili raffiche di burrasca sui crinali. Temperature: in diminuzione".

Sabato 26 febbraio "Al mattino precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione; più intense sui settori orientali con nevicate fino a 400-600 m. Migliora ne pomeriggio con precipitazioni residue, a carattere nevoso, sui settori appenninici, in esaurimento verso sera. Venti: da forti a molto forti, con raffiche fino a burrasca in appennino. Temperature: in sensibile diminuzione".