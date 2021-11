Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 24 e il 25 novembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 24 e il 25 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.04 di martedì 23 novembre.

Mercoledì 24 novembre "Tempo stabile per buona parte della giornata. Nubi in aumento nel pomeriggio tendente a coperto in serata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime".

Giovedì 25 novembre "Maltempo su tutta la regione con possibilità di rovesci o temporali nelle ore centrali della giornata, anche localmente intensi sui settori occidentali della regione. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in nottata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo".