Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 24 e il 25 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.14 del 23 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "temporanea risalita della pressione, mentre dalla sera di oggi, sabato, e domani, domenica, un'altra perturbazione atlantica determinerà condizioni marcatamente instabili anche sull'Umbria. Residua instabilità attese anche per le ore pomeridiane di lunedì".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 24 aprile "nuvolosità irregolare a tratti anche molto intensa ed associata a rovesci e temporali sparsi, in particolare tra la notte e il primo mattino, e nuovamente dalla seconda parte del pomeriggio. Venti: moderati con forti raffiche da sud sud-ovest. Temperature: in calo, in particolare le massime".

Lunedì 25 aprile "cielo nuvoloso con possibili rovesci temporaleschi a carattere sparso nelle ore pomeridiane. Venti: deboli o moderati da sud ovest. Temperature: minime in calo, massime in aumento".