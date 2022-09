Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 23 e sabato 24 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.03 del 22 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un cuneo di alta pressione, di origine azzorriana, si estende dall'Europa Occidentale fino al Mar Baltico, facendo sentire la sua influenza anche sul Mediterraneo Occidentale. Tale azione tende a confinare verso Levante la bassa pressione centrata sull'Ucraina e, contemporaneamente, a rendere più stabile la situazione meteorologica anche sulla Penisola, con eccezione delle Isole maggiori dove sono attese precipitazioni nel corso della giornata", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 23 settembre "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, velature in aumento nel pomeriggio con stratificazioni più compatte in serata. Venti: da deboli a localmente moderati nord-orientali al mattino; ruoteranno nel pomeriggio fino a divenire meridionali in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sabato 24 settembre "Giornata nuvolosa con precipitazioni a partire dal pomeriggio sui settori settentrionali ed occidentali, in estensione verso sera a tutta la regione, assumendo carattere di rovescio o temporale. Venti: meridionali, da moderati a forti, con ulteriori rinforzi in serata. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori serali".

Domenica 25 settembre, si legge ancora sul sito, "maltempo al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco in attenuazione verso sera". Lunedì 26 settembre "attesi temporali forti dal pomeriggio che tenderanno a persistere anche nottetempo fino alla mattinata di martedì".