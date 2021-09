Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 23 e il 24 settembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 23 e il 24 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

"Lo scenario meteo europeo - scrive la ProCiv dell'Umbria - è dominato da due strutture bassa pressione, una molto vasta centrata sulla Russia ed una più piccola centrata sulla Penisola Iberica. Esse sono separate da un ponte d'alta pressione d'alta pressione tra un anticiclone sul Nord Atlantico ed una sull'Africa sahariana che si estende sul Mediterraneo Occidentale. Tale situazione mantiene generali condizioni di stabilità su buona parte dell'Italia, sebbene sia sempre presente una circolazione settentrionale che contribuisce a mantenere basse le temperature".

Giovedì 23 settembre in Umbria "cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Venerdì 24 settembre "cielo sereno o poco nuvoloso per locali e innocui addensamenti, nel corso della giornata. Venti: deboli, localmente moderati, dai quadranti meridionali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".