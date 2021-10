Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile per il 23 e 24 ottobre

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 23 e il 24 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.22 del 22 ottobre.

Sabato 23 ottobre "Tempo incerto con nuvolosità via via più compatta a cui faranno seguito, nel pomeriggio, isolate precipitazioni sui settori orientali che potranno assumere carattere di breve rovescio. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, diverranno moderati da Nord-Est nel pomeriggio. Temperature: in lieve aumento le massime, in calo le minime, specie nei valori serali".

Domenica 24 ottobre "Generale miglioramento con cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Venti: da moderati a forti nord-orientali. Temperature: in calo, anche sensibile nei valori serali".

La Protezione Civile dell'Umbria ha anche diramato un'allerta meteo gialla per il pomeriggio e la serata del 22 ottobre per rischio temporali in tutte le zone della regione.