Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione civile per il 23 e il 24 febbraio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 23 e il 24 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.56 del 22 febbraio.

Mercoledì 23 febbraio "tempo bello e stabile. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: massime in aumento; minime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione con possibili gelate notturne anche in pianura".

Giovedì 24 febbraio "Sereno o poco nuvoloso al mattino. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Possibilità di deboli piogge dalla tarda serata. Venti: deboli variabili al mattino diverranno deboli sud-occidentali nel pomeriggio, tendenti a rinforzare in serata. Temperature: minime in lieve aumento; massime in calo".