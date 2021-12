Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 23 e il 24 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 23 e il 24 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.51 del 22 dicembre.

Giovedì 23 dicembre "nuvolosità irregolare al mattino, tendente a coperto nel pomeriggio con isolate precipitazioni intermittenti a partire dai settori occidentali. In serata precipitazioni più insistenti sui settori settentrionali della regione. Foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate al primo mattino. Venti: inizialmente deboli meridionali, diverranno moderati nel pomeriggio, tendenti a forti dalla serata. Temperature: minime in calo; massime stazionarie o in lieve aumento".

Venerdì 24 dicembre "Piogge sparse nel corso della giornata, a tratti anche intense, specie sui settori occidentali, dal pomeriggio. Venti: forti o molto forti meridionali, con possibili raffiche fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in aumento, anche molto deciso nei valori minimi".