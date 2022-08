Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 23 e mercoledì 24 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 9.35 del 22 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Sebbene l’Anticiclone delle Azzorre stia rimontando sul Mediterraneo Occidentale, una bassa pressione sui Balcani sospinge aria più fresca e debolmente instabile verso la Penisola che si trova, proprio, sul bordo orientale della suddetta alta pressione. Tale configurazione mantiene condizioni di modesta instabilità anche sull'Umbria", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 23 agosto "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio rannuvolamenti in appenninici dove non si esclude qualche breve ed isolata precipitazioni, più probabile in area Sibillini. Venti: da deboli a moderati di Grecale, con rinforzi in Appennino nelle ore centrali della giornata. Temperature: in ulteriore lieve diminuzione".

Mercoledì 24 agosto "cielo poco o irregolarmente nuvoloso con la possibilità di qualche isolata precipitazione sui settori montani orientali nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio. Venti: da deboli a moderati di Grecale, con rinforzi in Appennino nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo "Tempo caratterizzato da nubi ad evoluzione diurna che, nelle ore pomeridiane potrebbero da luogo a qualche isolata precipitazione, più probabile e ridosso delle vette maggiori dell'Appennino umbro-marchigiano. Massime in lieve e progressivo aumento, tendenti a superare i 30 gradi nel fine settimana", si legge sul sito.