Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 22 e venerdì 23 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.32 del 21 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Lo scenario europeo vede la presenza di due strutture concorrenti: un vasto vortice depressionario ad Est, centrato sull'Ucraina ed esteso a tutta l'Europa Orientale, ed un'alta pressione atlantica, centrata sulle Isole Britanniche e che interessa il continente europeo centro-occidentale. L'Italia si trova sul bordo di separazione tra queste due strutture sotto l'influenza del ramo discendente del getto polare in quota. Tale configurazione mantiene condizioni d'instabilità sulla Penisola che daranno luogo a precipitazioni modeste su arco alpino e dorsale appenninica e fenomeni più severi sulle regioni meridionali tirreniche. Nei prossimi giorni l'alta pressione tenderà a rinforzare estendendosi anche sul Mediterraneo con un momentaneo miglioramento del tempo nei prossimi giorni", si legge sul stio.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 22 settembre "Sereno o poco nuvoloso con innocui addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: moderati da Nord-Est, con locali rinforzi fino a forti nelle ore centrali della giornata. Temperature: massime stazionarie, minime in ulteriore calo nei valori serali".

Venerdì 23 settembre "Sereno o poco nuvoloso al mattino, velature in aumento nel pomeriggio con stratificazioni più compatte in serata. Venti: da deboli a moderati: da Nord-Est sui settori orientali, di direzione variabile altrove. In serata diverranno deboli meridionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Per quanto riguarda il fine settimana "dal pomeriggio di sabato progressivo peggioramento. Domenica e lunedì possibilità di temporali sparsi, localmente anche intensi".