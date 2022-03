Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 22 e il 23 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.13 del 21 marzo.

La Prociv delinea così la situazione sinottica generale: "Sull'Europa Orientale si va attestando una condizione di blocco di Rex per la presenza di un solido anticiclone, centrato sulle Repubbliche baltiche (1044 hPa), che interessa la Russia, e l'Europa centro-orientale, mentre più a sud si estende una saccatura con asse zonale estesa dal Caucaso al Mediterraneo Centrale. Mentre in Atlantico è presente un attivo Ciclone d'Islanda, con centro d'azione sul 50mo parallelo N che innesca lo sviluppo di minimi secondari sul Mare del Nord e sulla Penisola Iberica. In tale contesto l'Italia si trova sotto l'influenza di un'area d'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile per il prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 22 marzo "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: da deboli a moderati dai quadranti di Nord-Est. Temperature: stazionarie".

Mercoledì 23 marzo "cielo generalmente sereno. Venti: da deboli a moderati dai quadranti di Nord-Est. Temperature: in aumento, specie le massime".

Nel lungo periodo in Umbria ci sarà "tempo stabile, almeno fino a sabato, con temperature in progressivo aumento".