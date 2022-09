Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 21 e giovedì 22 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.48 di martedì 20 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "La Penisola è interessata da correnti settentrionali in quota a debole curvatura ciclonica che innescano una modesta instabilità sui settori adriatici e lungo la dorsale appenninica", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 21 settembre "cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sui settori meridionali, più consistente in area Sibillini. Venti: moderati da Nord-Est, tendenti a calare in serata. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori massimi".

Giovedì 22 settembre "Tempo bello e stabile. Venti: deboli dai quadranti di Nord-Est, in temporaneo rinforzo nelle ore centrali della giornata. Temperature: massime stazionarie; minime in calo, anche sensibile nei valori serali".

Sul lungo periodo "Tempo generalmente stabile fino a sabato; atteso un peggioramento tra domenica pomeriggio e lunedì mattina", si legge sul sito.