Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 21 e il 22 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.23 di mercoledì 20 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un vortice di bassa pressione, in approfondimento sulla Penisola Iberica, inizia a migrare verso Levante e nelle prossime ore interesserà, con i sistemi perturbati a esso associati, l'Italia dando luogo ad una fase di maltempo tra domani e venerdì".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 21 aprile "maltempo su tutta la regione fin dal mattino con precipitazioni sparse che potranno assumere carattere di rovescio o temporale dal tardo pomeriggio/sera. Venti: inizialmente moderati da Nord-Est, tendenti a divenire meridionali in nottata. Temperature: minime in lieve aumento; massime stazionarie o in lieve calo".

Venerdì 22 aprile "Al mattino ancora maltempo con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio. Attenuazione dei fenomeni verso mezzodì, tendenti ad esaurirsi nel corso del pomeriggio. Venti: da moderati a forti dai quadranti meridionali. Temperature: in diminuzione, specie le massime".

Secondo le previsioni un "nuovo peggioramento è atteso per domenica 24 aprile".