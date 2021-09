Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 20 e il 21 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Lunedì 20 settembre "cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio possibilità di isolati rovesci temporaleschi sulle zone montuose settentrionali. Venti: deboli o moderati da sud ovest. Temperature: in diminuzione".

Martedì 21 settembre "cielo poco nuvoloso con nubi in aumento già nel corso del mattino. Dal pomeriggio possibilità di rovesci e temporali in trasferimento dalle zone settentrionali verso il resto della regione. Venti: deboli meridionali in rotazione da nord nord est. Temperature: quasi stazionarie o in ulteriore lieve calo".