Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 20 e il 21 ottobre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 20 e il 21 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.36 del 19 ottobre.

Mercoledì 20 ottobre "bel tempo al mattino, nubi in aumento nel pomeriggio e la possibilità di qualche debole pioggia in appennino nella notte. Venti: deboli, tendenti a moderati, dai quadranti meridionali. Temperature: minime in aumento, anche sensibile; massime stazionarie o in lieve calo".

Giovedì 21 ottobre "cielo da irregolarmente nuvoloso a coperto con precipitazioni dalla tarda mattinata sui settori occidentali, in estensione al resto della regione nel pomeriggio. Non si esclude la possibilità di qualche isolato rovescio. Venti: moderati meridionali, con rinforzi fino a forti nelle ore centrali della giornata e possibili raffiche fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in calo le massime; in ulteriore deciso aumento le minime".