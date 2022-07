Meteo, ancora giorni di fuoco: le previsioni per il 20 e il 21 luglio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.56 del 19 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'anticiclone africano si va espandendo sull'Europa Centro-Orientale, interessando in maniera importante Italia, Francia, Benelux e Germania. Sul Golfo di Biscaglia si è definito un vortice depressionario che, anche non riuscendo a superare la barriera anticiclonica sull'Italia, indurrà comunque una moderata instabilità lungo l'arco alpino con brevi fenomeni temporaleschi", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 20 luglio "cielo generalmente sereno, salvo qualche addensamento pomeridiano sui monti. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: minime stazionarie o in ulteriore lieve calo; massime in lieve aumento. Prosegue l'ondata di calore".

Giovedì 21 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito nel pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento, con massime che toccheranno i 40 gradi nelle località di pianura e nelle vallate e minime oltre i 20 gradi su tutta la regione".

Sul lungo periodo "tempo stabile con ondata di calore; temperature in aumento con punte massime che andranno ben oltre i 40 gradi sulla maggior parte delle località di pianura e nelle vallate; oltre 36-38 gradi in Appennino".