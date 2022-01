Meteo, che tempo farà in Umbria. Le previsioni della Protezione Civile per il 20 e il 21 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 20 e il 21 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9 di mercoledì 19 gennaio.

Giovedì 20 gennaio "Piogge sparse dal mattino fino al pomeriggio, anche a carattere di breve ed isolato rovescio, più probabile in area appenninica e sui settori meridionali. Fenomeni in progressivo esaurimento verso sera, salvo residue precipitazioni in appennino, nevose fino a 900-1000 m. Venti: da deboli a moderati meridionali, diverranno di direzione variabile in serata. Temperature: minime in sensibile aumento; massime in diminuzione".

Venerdì 21 gennaio "in mattinata deboli precipitazioni sui settori appenninici con possibili nevicate fino a quote collinari sui versanti esposti ad est e sulla cresta al confine marchigiano. Dal pomeriggio rapido miglioramento su tutta la regione. Venti: moderati da Nord-Est, tendenti a calare d'intensità nel pomeriggio. Temperature: in sensibile calo, specie nei valori serali e notturni con la possibilità di gelate anche a quote di pianura".