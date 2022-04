Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 20 e il 21 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.31 di martedì 19 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Sebbene al momento sull'Italia sia presente un'area d'alta pressione, un vortice di bassa pressione sulle Baleari si sta spostando verso Levante erodendola progressivamente nelle prossime ore con conseguente maltempo sulla Penisola", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 20 aprile "Nuvolosità irregolare al mattino, tendente a divenire compatta nel pomeriggio con associate deboli e brevi precipitazioni, più frequenti in serata a partire dai settori occidentali. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire settentrionali in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Giovedì 21 aprile "al mattino precipitazioni deboli e sparse, a tratti più insistenti. Aumento delle precipitazioni nel pomeriggio con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale sui settori appenninici in serata. Venti: da deboli a moderati di Nord-Est, tendenti a divenire di direzione variabile in serata. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; massime in calo, anche sensibile".

Sul lungo periodo, si legge sul sito, la tendenza è questa: "Venerdì maltempo al mattino, in rapido miglioramento nel pomeriggio. Sabato tempo stabile. Nuovo peggioramento atteso per domenica".