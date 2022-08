Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni per sabato 20 e domenica 21 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 10.43 di venerdì 19 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Il vortice di bassa pressione si è isolato dal flusso principale (che ora scorre oltre il 50mo parallelo N) interessando l'Europa Centrale, con centro d'azione (1006 hPa) sull'Italia settentrionale. Ad esso afferisce un sistema frontale in avanzata fase di occlusione ed il tutto si sta spostando rapidamente verso Levante. Successivamente, correnti atlantiche nord-occidentali fresche e miti, interesseranno buona parte della Penisola", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 20 agosto "cielo irregolarmente nuvoloso con la possibilità, nelle ore pomeridiane, di qualche isolato e breve piovasco a ridosso dei rilievi, specie quelli orientali. Venti: da deboli a moderati nord-occidentali. Temperature: minime in lieve calo; massime in aumento, ma al di sotto della media del periodo".

Domenica 21 agosto "Tempo stabile, salvo qualche innocuo rannuvolamento sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Venti: prevalentemente deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: stazionarie le minime; in ulteriore lieve aumento le massime".

Sul lungo periodo "Tempo stabile con temperature massime che non andranno oltre i 30 gradi su gran parte delle località", si legge sul sito.