Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 2 e il 3 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.02 del primo marzo.

Mercoledì 2 marzo "cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Progressivo aumento della nuvolosità in nottata a partire dai settori occidentali. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, tendenti a divenire occidentali nel corso della notte. Temperature: minime in lieve calo; massime in sensibile aumento. Possibilità di gelate estese al mattino su gran parte della regione, anche a quote di pianura".

Giovedì 3 marzo "nuvolosità irregolare, tendente ad aumentare nel pomeriggio, con possibilità di qualche breve e isolata pioggia sui settori occidentali e settentrionali. Venti: deboli dai quadranti occidentali. Temperature: in lieve aumento. Ancora possibili gelate mattutine sui settori appenninici".