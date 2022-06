Ondata di caldo in Umbria, l'estate è già arrivata: le previsioni meteo

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 2 e venerdì 3 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.03 del primo giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'alta pressione nord-africana si va consolidando sul Mediterraneo centro-occidentale costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere oltre il 45mo parallelo nord, lambendo l'arco alpino. Nei prossimi giorni la permanenza dell'anticiclone comporterà tempo stabile e temperature in aumento su valori elevati o molto elevati nel fine settimana", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 2 giugno "cielo sereno, con qualche velatura in serata sui settori occidentali. Venti: generalmente deboli di direzione variabili, diverranno moderati da SO nelle ore centrali della giornata. Temperature: in ulteriore aumento le massime, con valori prossimi o di poco superiori ai 30 gradi, sulla maggior parte della località; oltre i 33 su Ternano, Orvietano e Medio Tevere".

Venerdì 3 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: in ulteriore aumento su valori elevati su tutta la regione".

Sul lungo periodo "Tempo stabile e temperature in aumento, con possibile ondata di calore nel fine settimana".