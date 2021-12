Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 2 e il 3 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 2 e il 3 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.43 del primo dicembre.

Giovedì 2 dicembre "Maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse che, specie nel pomeriggio, assumeranno carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in attenuazione nel corso della nottata. Venti: forti o molto forti meridionali nel corso della giornata. Diverranno deboli di direzione variabile in nottata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Venerdì 3 dicembre "generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate a carattere residuo nel corso della mattinata, specie sui settori appenninici. Migliora nel pomeriggio con il generale esaurimento dei fenomeni. Venti: forti dai quadranti settentrionali, con ulteriori rinforzi in Appennino nel pomeriggio. Temperature: in diminuzione, specie in serata con valori che potranno essere prossimi o di poco inferiori allo zero ed il rischio di gelate notturne anche a quote di pianura".