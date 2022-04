Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 2 e il 3 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.29 del primo aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "un vortice di bassa pressione, centrato sul Golfo di Genova (990 hPa), insiste sulla Penisola determinando condizioni di spiccato maltempo e un progressivo calo delle temperature".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 2 aprile "ancora maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse, al mattino anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. Quota neve in calo fino a 500-700m. Venti: da moderati a forti meridionali, in rinforzo ulteriore nelle ore centrali della giornata con possibili raffiche fino a burrasca. Ventilazione in calo dalla serata. Temperature: in decisa diminuzione, anche marcata nei valori massimi".

Domenica 3 aprile "nuvolosità irregolare, in aumento nel pomeriggio a cui faranno seguito isolate precipitazioni sui settori appenninici, a carattere nevoso a quote di montagna. Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti nord-orientali. Temperature: senza variazioni di rilievo, con valori al di sotto della media del periodo".

Lunedì 4 aprile "tempo incerto con isolate precipitazioni, poi generale miglioramento accompagnato a un progressivo aumento delle temperature".