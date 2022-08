Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 2 e mercoledì 3 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.58 di lunedì primo agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "sul Mediterraneo centro-occidentale permane una situazione d'alta pressione stabile, mentre in quota la Penisola è interessata da correnti nord-occidentali piuttosto lasche. Domani assisteremo la transito di un modesto e veloce disturbo in quota che innescherà rovesci o temporali lungo sull'appennino, specie sui versanti orientali dei rilievi", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 2 agosto "velature in transito al mattino. Isolati sviluppi cumuliformi nel corso del pomeriggio a cui faranno seguito brevi ed isolati rovesci o temporali, più probabili sui versanti orientali dei rilievi appenninici e settori meridionali della regione. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in lieve calo, ma con valori massimi ancora piuttosto elevati".

Mercoledì 3 agosto "cielo generalmente sereno, salvo qualche innocua nube nel pomeriggio sui rilievi e settori meridionali. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: minime in calo; massime in aumento".

Sul lungo periodo "tempo stabile con temperature massime su valori elevati o localmente molto elevati e minime oltre i 20 gradi su gran parte della regione. Prevista ondata di calore".