Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 19 e il 20 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.11 del 18 marzo.

"L'Italia si trova sotto un'alta pressione dinamica compresa tra due basse pressioni, una sul Mediterraneo Occidentale e un'altra centrata sul Mar Nero", scrive la Prociv.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 19 marzo "cielo coperto al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio. Possibilità di deboli precipitazioni in Appennino nel corso della giornata. Venti: da moderati a forti da Nord-Est. Temperature: in lieve diminuzione".

Domenica 20 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate sulla catena appenninica e settori meridionali nel pomeriggio. Venti: da moderati a forti nord-orientali. Temperature: in ulteriore calo. Possibilità di locali gelate, anche in pianura, specie in nottata".

Sul lungo periodo "tempo stabile a inizio della prossima settimana, ma con temperature minime in calo e la possibilità di locali gelate, anche a quote di pianura, al primo mattino e nottetempo".