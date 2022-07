Meteo, giorni di fuoco: le previsioni per il 19 e il 20 luglio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 19 e mercoledì 20 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.56 del 18 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'anticiclone africano interessa il Mediterraneo e l'Europa Occidentali estendendosi fino alle Isole Britanniche. L'Italia si trova lungo il suo margine occidentale, tuttavia sta già sperimentando temperature elevate che aumenteranno ulteriormente nel corso della settimana a causa dell'espansione verso Est del suddetto anticiclone", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 18 luglio "Dalle ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio rannuvolamenti cumuliformi sui settori meridionali a cui potrebbero far seguito brevi ed isolati rovesci, specie lungo il confine laziale ed in area Sibillini. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in aumento, con valori massimi prossimi ai 40 gradi nelle vallate ed in pianura; minime al di sopra dei 20 gradi quasi ovunque".

Martedì 19 luglio "cielo generalmente sereno. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime prossime ai 40 gradi nelle vallate ed in pianura; minime al di sopra dei 20 gradi quasi ovunque".

Mercoledì 20 luglio "Cielo sereno. Venti: deboli dai quadranti settentrionali in Appennino, di direzione variabile altrove. Temperature: in ulteriore aumento le massime".

La tendenza sul lungo periodo è "Tempo stabile con ondata di calore; temperature in aumento con punte massime che andranno ben oltre i 40 gradi sulla maggior parte delle località di pianura e nelle vallate; oltre 36-38 gradi in Appennino".