Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 19 e il 20 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 19 e il 20 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.54 del 18 gennaio.

Mercoledì 19 gennaio "Nebbie al mattino nelle vallate e pianure, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio rapido aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, accompagnato da isolate piogge. Venti: deboli meridionali. Temperature: senza variazioni di rilievo le massime e le minime; in sensibile aumento nei valori serali".

Giovedì 20 gennaio "Precipitazioni sparse fin dal mattino su tutta la regione, con la possibilità di qualche breve ed isolato rovescio. Fenomeni attenuazione dal pomeriggio, tendenti ad esaurirsi in serata. Possibilità di qualche debole nevicata sui rilievi orientali. Venti: deboli meridionali con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: massime in lieve calo; minime in sensibile aumento".