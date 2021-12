Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 19 e il 20 dicembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 19 e il 20 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.41 del 18 dicembre.

Domenica 19 dicembre "cielo sereno o poco nuvoloso. Nubi in aumento sul finire della giornata sui settori occidentali. Venti: deboli orientali tendenti a divenire di direzione variabile. Temperature: minime in calo; massime in aumento in montagna".

Lunedì 20 dicembre "cielo nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse con isolate deboli precipitazioni. Venti: deboli variabili. Temperature: in aumento, sensibile nelle minime".