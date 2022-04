Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 19 e il 20 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.37 del 18 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "pressione in temporaneo aumento sul Mediterraneo centrale. Domani, martedì, un vortice in approfondimento sulle Baleari tenderà a spostarsi gradualmente verso est", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 19 aprile "cielo sereno in mattinata, nuvolosità variabile nel pomeriggio, più consistente sui rilievi appenninici, ma senza precipitazioni. Venti: deboli variabili, in rotazione dai quadranti occidentali (fino a moderati nel pomeriggio sui rilievi). Temperature: minime in calo con possibili, locali, gelate nelle valli appenniniche più strette. Massime in ulteriore lieve aumento, oscillanti mediamente in pianura tra i 18 e i 21 gradi".

Mercoledì 20 aprile "cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Possibilità di locali piogge, nel pomeriggio, in Appennino. Venti: deboli orientali. Temperature: minime in sensibile aumento, massime stazionarie o in ulteriore, lieve, incremento (punte di 21-22 gradi in pianura)".