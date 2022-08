Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 19 e sabato 20 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 10.31 del 18 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Lo scenario euro-mediterraneo è caratterizzato da una profonda saccatura con asse meridiano che va dal Mare del Nord fino al Canale d'Alboran. Essa, seppur ancora alimentata da una discesa d'aria fredda proveniente dalla Scandinavia meridionale, sta iniziando la sua fase di occlusione con lo sviluppo di un vortice freddo in quota la cui controparte al suolo è un minimo depressionario centrato sul Canale di Sardegna (1004 hPa). L'intero sistema è in movimento verso SE scorrendo lungo la Penisola, richiamando lungo il suo margine meridionale aria umida e calda di matrice africana che contribuirà ad intensificare il contrasto termico con le masse d'aria più fresca proveniente dalle alte latitudini. Ad esso saranno associati fenomeni temporaleschi, anche violenti, oggi e domani, specie sulle regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 18 agosto "Generalmente nuvoloso fin dal mattino, con un alto tasso di umidità nei bassi strati. Dalla tarda mattinata le precipitazioni inizieranno ad interessare l'Umbria a partire dai settori nord-occidentali, in rapida estensione a tutta la regione nel primo pomeriggio, assumendo carattere di isolati rovesci o temporali. In serata i fenomeni tenderanno a divenire sparsi, aumentando d'intensità nel corso della notte. Venti: da moderati a forti meridionali con raffiche fino a burrasca nelle ore centrali della giornata e, nottetempo, associate ai temporali. Temperature: massime in lieve aumento, su valori ancora elevati; in sensibile diminuzione le temperature serali".

Venerdì 19 agosto "Fin dalle prime ore e per buona parte della giornata si prevedono temporali sparsi, localmente intensi nella seconda parte della giornata. Fenomeni in progressivo esaurimento in serata, a partire dai settori occidentali. Venti: da moderati a forti meridionali, in attenuazione nel pomeriggio fino a divenire deboli di direzione variabile in serata. Temperature: in sensibile diminuzione le minime; in marcato calo le massime; entrambe al di sotto della media del periodo".

Sabato 20 agosto "Irregolarmente nuvoloso al mattino, con nubi in diminuzione nel corso della giornata, fino a divenire sereno in serata. Venti: deboli, prevalentemente nord-occidentali. Temperature: minime stazionarie; massime in aumento, anche sensibile".