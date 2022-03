Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 18 e il 19 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.09 del 17 marzo.

"Lo scenario meteorologico euro-atlantico è caratterizzato da tre strutture principali: un vortice depressionario in avanzata fase di occlusione centrato sull'Algeria (1008 hPa), che interessa il Mediterraneo e l'Europa occidentali, una ciclogenesi in atto sul Mare del Nord e una seconda zona depressionaria centrata in area caucasica (1022 hPa) che estende la sua influenza alle regioni Balcaniche. In tale contesto, l'Italia è ancora interessata da un cuneo dinamico d'alta pressione che riesce, al momento, a mantenere condizioni di stabilità su buona parte del Paese, un po' meno al Nord-Ovest e sulle due Isole Maggiori", spiega la Prociv.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 18 marzo "cielo nuvoloso in Appennino con la possibilità di qualche isolata pioggia nel corso della giornata. Altrove nuvolosità irregolare, a tratti compatta, ma senza fenomeni associati. Venti: moderati da Nord-Est con qualche locale rinforzo sui settori appenninici. Temperature: in diminuzione".

Sabato 19 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di qualche isolata precipitazione in area Sibillini. Venti: moderati da Nord-Est, con rinforzi in Appennino. Temperature: in ulteriore lieve calo".

Sul lungo periodo "domenica tempo instabile, con la possibilità di qualche pioggia nel corso della giornata. Temperature in calo con la possibilità di locali gelate nottetempo, anche in pianura".