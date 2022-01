Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 18 e il 19 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 18 e il 19 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.59 del 17 gennaio.

Martedì 18 gennaio "Nebbie, anche dense, nelle vallate e le pianure occidentali; in sollevamento nelle ore centrali della giornata. Su resto della regione, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: stazionarie, o in lieve calo nei valori minimi".

Mercoledì 19 gennaio "foschie al mattino, specie nelle vallate. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali con la possibilità di qualche isolata pioggia in serata. Venti: deboli meridionali. Temperature: in lieve calo le massime, in sensibile aumento nei valori serali".