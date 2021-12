Meteo, le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria per il fine settimana

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 18 e il 19 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.18 di venerdì 17 dicembre.

Sabato 18 dicembre "Tempo bello e stabile. Venti: moderati dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi fino a forti sui settori appenninici. Temperature: in calo, con possibili gelate nei fondovalle nottetempo".

Domenica 19 dicembre "Sereno al mattino; nubi in aumento nel pomeriggio. Venti: deboli variabili. Temperature: massime in aumento; minime in calo con possibili gelate al mattino, anche a quote di pianura".