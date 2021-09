Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per venerdì 17 e sabato 18 settembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 17 e il 18 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Giovedì 16 settembre "cielo generalmente nuvoloso, tendente a coperto nel corso della giornata. Dal tardo pomeriggio si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a partire dai settori occidentali, in estensione, nel corso della nottata a tutta la regione. Venti: da moderati a forti meridionali, con possibili raffiche di rinforzo nel corso dei temporali. Temperature: in calo le massime; stazionarie o in lieve aumento le minime".

Venerdì 17 settembre "maltempo al mattino, con fenomeni che tenderanno ad intensificarsi nelle ore centrali della giornata. I fenomeni si prevedono in attenuazione dal tardo pomeriggio con fenomeni residui in serata sui settori occidentali. Venti: da moderati a forti sud-occidentali con raffiche fino a burrasca sui settori appenninici. Temperature: minime senza variazioni di rilievo; massime in ulteriore diminuzione".

Sabato 18 settembre "tempo incerto con piovaschi sparsi e intermittenti su un po' tutta la regione dal mattino al tardo pomeriggio. Possibile miglioramento verso sera. Venti: da moderati a forti sud-occidentali. Temperature: in diminuzione, specie nei valori serali".