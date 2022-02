Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 17 e il 18 febbraio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 17 e il 18 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.07 del 16 febbraio.

Giovedì 17 febbraio "cielo poco o irregolarmente nuvoloso, specie per velature in transito nel corso della giornata. Non si prevedono precipitazioni. Venti: deboli dai quadranti meridionali. Temperature: massime in aumento; minime in calo con la possibilità di qualche locale gelata al primo mattino".

Venerdì 18 febbraio "tempo stabile con poche nubi per gran parte della giornata, copertura in aumento a partire dalla sera. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Temperature: in aumento, specie nei valori serali".